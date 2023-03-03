مباحثات جزائرية برتغالية حول تعزيز حجم التجارة البينية وتنظيم منتدى أعمال مرتقب بين البلدين

بحث وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، مع نائب وزير الشئون الخارجية المكلف بالعلاقات الاقتصادية لجمهورية البرتغال برناردو إيفو كروز، سبل تعزيز حجم التجارة البينية، وفقا لتطلعات وإمكانيات البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رزيق، اليوم الجمعة، بمقر وزارة التجارة بالعاصمة، للمسئول البرتغالي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة التجارة الجزائرية في بيان، أن الطرفين تطرقا، خلال هذا اللقاء، إلى مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

ومن جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار عمر ركاش، في تصريح صحفي، على هامش المحادثات التي جمعته بنائب وزير الشئون الخارجية المكلف بالعلاقات الاقتصادية لجمهورية البرتغال، عن تنظيم قريبا منتدى أعمال جزائري-برتغالي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، بهدف تقريب المستثمرين من البلدين، وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة.

وأوضح ركاش أن هذا اللقاء الذي سيجمع رجال الأعمال الجزائريين والبرتغاليين، سوف يسمح بإعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار.