وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان اللقاء القصير لبلينكن ولافروف في الهند

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، المحادثة القصيرة التي أجراها بلينكن مؤخرًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند.

وأكد بلينكن، لوزير الخارجية الأوكراني، دعم الولايات المتحدة الدائم لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الروسية بما في ذلك الاستهداف المستمر للبنية التحتية المدنية وما ينتج عنه من خسائر في صفوف المدنيين، وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم الجمعة.

يذكر أن بلينكن، شدد خلال حديثه مع لافروف أمس، على دعم واشنطن لحل سلمي للحرب في أوكرانيا يحافظ على وحدة أراضي البلاد، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.