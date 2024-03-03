قال الإعلامي عمرو أديب، إن سعر الدولار انهار وترنح في السوق السوداء، متسائلًا عن سبب عدم انخفاض البيض والدواجن بالتزامن مع الأمر.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «الدولار ترنح وانهار، طب ليه الفرخة والبيضة لم تترنح؟ الفرخة لسة واقفة بتغيظنا والبيضة قاعدة تقول أنا بـ5.5 و5.25»، وفقًا لتعبيره.



وناشد الدولة التحرك سريعًا واستغلال الزخم الذي أحدثته صفقة «رأس الحكمة»؛ تجنبًا لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها، منوهًا أن الدولار قد يرتفع إلى 60 و70 جنيهًا إذا لم تُتخذ تلك الخطوات الحاسمة.



وأشار إلى أهمية تشجيع دور القطاع الخاص في مصر؛ لأنه يقدم أهم الخدمات في الدولة، قائلًا إن «القطاع ضُرب ضربًا مبرحًا في الفترة الماضية».



وأكمل: «لما سألوا سميح ساويرس ناوي تعمل إيه تاني في مصر، قال مش عامل حاجة هستنى لما يبقى السعر كويس، لكن رئيس الإمارات محمد بن زايد قال لك أنا مش هستنى السعر أنا واقف معك دلوقتي، ده مش بيزنس دي مجدعة».



واستنكر حديث البعض عن تجريف الأراضي الزراعية بمدينة رأس الحكمة، مضيفًا: «المنطقة موجودة بقالها سنين، هي جات على الحتة اللي فيها المشروع؟!».



ولفت إلى أن الدولة لا تريد يدًا مرتعشة، أو تحتاج مدنًا إسمنتية، بل تحتاج لإقامة مدن سياحية تدر دخلًا وعائدًا أكبر، ووجود روح مرحبة بالاستثمار الأجنبي.