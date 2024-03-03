هيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة: تطوير العاصمة في المستقبل لن يحتاج إلى أموال من ميزانية الدولة

تتوقع هيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة التى يطلق عليها اسم "نوسانتارا" وتوجد بإقليم كالمنتان الشرقية أنه خلال السنوات العشر القادمة، لن يتطلب تطوير عاصمة إندونيسيا في المستقبل أموالا من ميزانية الدولة.

ونقلت كالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن أجونج ويكاكسونو، نائب رئيس هيئة العاصمة الجديدة "نوسانتارا" للتمويل والاستثمار، في اتصال جرى معه من بيناجام، في إقليم كالمنتان الشرقية، اليوم الأحد، قوله: "توقعاتنا هي أن اهتمام المستثمرين بمدينة نوسانتارا سيستمر في الزيادة".

وأضاف أنه خلال فترة ستة أشهر، وصل الاستثمار في مدينة نوسانتارا إلى ما يقرب من 50 تريليون روبية (1ر3 مليار دولار)، بدءا من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.

ونقلت وكالة انتارا عنه قوله "نتوقع أنه طوال هذا العام (2024)، ستبلغ الاستثمارات التي تدخل مدينة نوسانتارا حوالي 55 تريليون روبية (5ر3 مليار دولار)".