وكيل صحة سوهاج يتفقد مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر

تفقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر، وذلك للوقوف على سير العمل ومدى انضباط عملية التشغيل، ومتابعة أعمال الحرق ومدى التزام العاملين بالواقيات الشخصية واتباع طرق وأساليب الحرق الصحيحة، واحتياطات مكافحة العدوى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، المجمع بالكامل والمكون من 8 محارق و5 غرف تخزين بطاقة تخزينية تصل لــ30 طنا، ومبنى إداري ومغسلة سيارات النفايات وشبكة حماية مدنية وشبكة مرافق وجهاز فرم نفايات ومركز صيانة وميزان بسكول ومبنى الأمن وسكن العمال.



ووجه بضرورة المتابعة ورفع الكفاءة والصيانة بصورة مستمرة، كما أكد على العاملين بالمجمع، ضرورة اتباع أساليب الحماية والأمان ومكافحة العدوى؛ للحفاظ عليهم.