أحد أهالي رأس الحكمة: خلافنا حول التعويضات بسيط والدولة حريصة على إرضائنا

قال حسين الزعيري، رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة الجديدة، وأحد أهالي المدينة، إن المواطنين في رأس الحكمة ومحافظة مطروح يرحبون بالمشروع والاستثمار الإماراتي الذي دخل إلى الدولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الدولة حريصة على تقديم تعويضات مادية وعينية للأهالي، موضحًا أنها قررت الاستعانة بمكتب استشاري لتحديد قيمة المبنى الذي يقطن فيه المواطن.



وأكد حرص الدولة على إرضاء جميع المواطنين، موضحًا أن الدولة بدأت في موضوع التعويض منذ عام 2018؛ إذ عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدة جلسات مع الأهالي لتحديد القيمة المناسبة.



وأشار إلى أن المسألة تدور الآن حول مراعاة ظروف التضخم لاختلاف الوضع ما بين عامي 2018 و2024، مؤكدًا أن «الدولة تبذل جهدا لتعويض المواطن بشكل لائق».



واستطرد: «الوزير لا يدخر جهدًا وعقد أكثر من لقاء معنا، نحن نشكره على مجهوداته ونؤكد أن المواطنين مرحبون بالاستثمار، الخلاف حول التعويضات بسيط وسيحل بلقاء وزير النقل غدًا».