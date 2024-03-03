الإمارات تمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط حتى نهاية يونيو المقبل

أعلنت الإمارات عن تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".



وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، أن إنتاج الإمارات النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو من العام الحالي.



وأضافت "بعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".



وأشار البيان إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الإمارات في أبريل الماضي والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر القادم.



وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.