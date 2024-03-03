السفير الإثيوبي لدى موسكو يأمل في تحقيق تقدم سريع بشأن بناء محطة للطاقة النووية في بلاده

قال السفير الإثيوبي لدى موسكو، تشام أوجالا أورات، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إنه يأمل في تحقيق تقدم سريع في مسألة البناء المحتمل لمحطة للطاقة النووية بمشاركة شركة "روساتوم" الروسية الحكومية.

وأضاف أورات "تم التوقيع على الاتفاقية، والآن نتحدث أكثر عن المسائل الفنية، وهذه محطة طاقة نووية منخفضة الطاقة، وآمل أن نرى تقدما في هذه القضية قريبا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار السفير الإثيوبي إلى أنه ينبغي بناء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في إثيوبيا، لكن لا توجد معلومات حتى الآن عن الموعد المحدد لبنائه.

وقال أورات "لا أرى مشكلة في استخدام العملات الوطنية في التجارة بين روسيا وإثيوبيا، وآمل أن يكون ذلك قريبا موضوع تفاوض بين بلدينا. لا أرى في ذلك سوى مزايا إيجابية. إذا أرادت إثيوبيا شراء شيء ما من روسيا يمكننا بسهولة أن ندفع بالبير الإثيوبي".

وأضاف أورات "نعلم أن روسيا والصين والهند والسعودية بدأوا بالفعل استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، وأعتقد أن استخدام العملات الوطنية صيغة جيدة للتعاون، والآن وقد أصبحنا جزءا من مجموعة بريكس سيكون ذلك أحد موضوعات النقاش بين الدول الأعضاء".

وفي العام الماضي، وقعت شركة "روساتوم" الحكومية خارطة طريق مع إثيوبيا بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

ويتضمن التعاون آفاق تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النووية، وفي مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية.