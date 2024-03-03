عضو التحالف الوطني: أرسلنا 10 سيارات إسعاف و500 شاحنة مساعدات لغزة الأسبوع الماضي

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف تمكن من إدخال 1560 شاحنة تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحدث اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن التحالف تمكن من إدخال أكثر من 10 سيارات إسعاف مجهزة، و500 شاحنة مساعدات، الأسبوع الماضي إلى القطاع.

وأكد أن «مصر رائدة في مساعدة إخوتها وجيرانها»، قائلًا إن التحالف تواصل مع الجانب الفلسطيني لتوفير كل احتياجاته من مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية وأغطية وغيرها.

وأكمل: «هناك ملحمة كبيرة من الشعب المصري وأعضاء التحالف كله، المساعدات المقدمة كبيرة للغاية، وأي شيء يطلبه الفلسطينيون نوفره بشكل عاجل».

وثمن دور المتطوعين مع التحالف، وحرصهم على التواجد في العريش لعدة أيام؛ حتى تدخل شاحنات المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأعلن أن التحالف يُحضر لحزمة مساعدات تدخل إلى القطاع خلال تلك الفترة، مختتمًا: «نعمل على تجهيز أكثر من 500 شاحنة كل أسبوعين وإرسالها إلى أهلنا في قطاع غزة».