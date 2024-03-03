وزير عراقي يرجح ارتفاع إنتاج القمح خلال العام الحالي إلى 6 ملايين طن

رجح وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، مساء اليوم الأحد، أن تصل معدلات إنتاح القمح في العراق خلال الموسم الزراعي للعام الحالي 2024 إلى 6 ملايين طن.

وقال الوزير للصحفيين على هامش افتتاح الدورة 15 للأسبوع الزراعي في العراق، أن "المؤشرات الأولية للموسم الزراعي للعام الحالي تشير إلى أن العراق سيصل إلى إنتاج 6 ملايين طن من القمح وهو مؤشر إيحابي".

وأضاف أن "معدل إنتاج القمح للعام الماضي 2023 بلغ 5 ملايين و200 ألف طن، وأن الزيادة المتوقعة تأتي من خلال توسيع الرقعة الزراعية واستخدام طرق الإرواء الحديثة، فضلا عن موسم الأمطار".

وأوضح أن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب من خلال استخدم تقنيات الري الحديثة، فضلا عن توسيع رقعة الأراضي الزراعية لمختلف أنواع الفواكه والخضر وتصدير الفائض منها إلى خارج البلاد وهي سياسة انتهجتها الحكومة العراقية لتطوير القطاع الزراعي ودعم المزراعين وتسديد مستحقاتهم دون تأخير ومدهم بالأسمدة والمبيدات، وتسهيل حصولهم على تقنيات الري الحديثة.