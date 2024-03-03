تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة قمة الكرة المصرية، والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة القادمة، في نهائي كأس مصر لموسم 2022 - 2023.

ويحتضن ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض مباراة الأهلي والزمالك، والتي ستقام في السابعة من مساء يوم الجمعة المقبلة، في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

وتُعد السعودية رابع دولة تستضيف قمة الأهلي والزمالك عبر التاريخ، بعد أن استضافتها دول جنوب إفريقيا والأردن والإمارات في مباريات سابقة.

- قمة الأهلي والزمالك في الأردن

وكانت مدينة عمّان الأردنية مسرحًا لأول مواجهة بين قطبي الكرة المصرية خارج البلاد، عندما واجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في بطولة الكأس المصرية الأردنية الودية 1986، والتي انتهت بالتعادل السلبي وتوج الفريق الأبيض بلقب البطولة بعد فوزه على الفيصلي والجزيرة الأردنيين.

- جوهانسبرج تستضيف نهائي كأس السوبر الإفريقي 1994

واستضافت مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية المواجهة الرسمية الأولى بين قطبي الكرة المصرية خارج البلاد، عندما التقى الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإفريقي 1994، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف نظيف سجله اللاعب أيمن منصور.

- الإمارات تحتضن قمة الأهلي والزمالك

فيما أقيمت مباراة قمة الكرة المصرية في دولة الإمارات 4 مرات من قبل، وكانت جميعها في بطولة كأس السوبر المصري، حيث فاز الفريق الأحمر مرتين في عامي 2016 و 2022، فيما ظفر الفريق الأبيض باللقب مرتين أيضًا في عامي 2017 و 2020.

يُذكر أن هذه المرة الأولى التي تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر خارج البلاد، منذ انطلاق المسابقة في عام 1921.