أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قوة العلاقات المصرية الإماراتية، واصفًا إياها بـ«التاريخية والمتجذرة»، قائلا:«نحن تعلمنا من المصريين، حينما لم يكن لدينا شيء؛ كانت مصر ترسل لنا المعلمين، واليوم يجب علينا اسناد بعضنا البعض سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو علميا، يجب علينا أن نتعاضد».
وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن مصر دولة عظيمة تتمتع بثروات هائلة في جميع النواحي من حيث القوة العاملة إلى الموقع الجغرافي.
وأوضح أن علاقات الروابط الأخوية والحب ليس جديدًا، بل هو امتداد لعلاقات تاريخية راسخة بين البلدين، تعود إلى عهد الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخيه الشيخ راشد، قائلا:«دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا قلبهم مع مصر، ويحبون مصر كما يحبون أرضهم، ويحبون الشعب المصري كما يحبون أهل بلدهم».
وعبر «الحبتور» على حبه للشعب المصري، واصفًا إياه بالطيب والكريم، قائلا إن المصريين يجعلونك تشعر وكأنك في بلدك ولست زائرًا، مشددًا على أهمية التعاون والتكاتف بين مصر والإمارات.
وأوضح أن دولة الإمارات حكومة وشعبًا، تعتبر مصر وشعبها «أهلًا وعائلة واحدة»، مشددًا أنه «يجب الحفاظ على هذه النعمة من الله بين البلدين».