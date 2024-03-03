أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قوة العلاقات المصرية الإماراتية، واصفًا إياها بـ«التاريخية ‏والمتجذرة»، قائلا:«نحن تعلمنا من المصريين، حينما لم يكن لدينا شيء؛ كانت مصر ترسل لنا المعلمين، واليوم ‏يجب علينا اسناد بعضنا البعض سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو علميا، يجب علينا أن نتعاضد». ‏



وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ‏مساء السبت، أن مصر دولة عظيمة تتمتع بثروات هائلة في جميع النواحي من حيث القوة العاملة إلى الموقع الجغرافي. ‏



وأوضح أن علاقات الروابط الأخوية والحب ليس جديدًا، بل هو امتداد لعلاقات تاريخية راسخة بين البلدين، تعود ‏إلى عهد الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخيه الشيخ راشد، قائلا:«دولة الإمارات العربية ‏المتحدة قيادة وشعبًا قلبهم مع مصر، ويحبون مصر كما يحبون أرضهم، ويحبون الشعب المصري كما يحبون ‏أهل بلدهم». ‏



وعبر «الحبتور» على حبه للشعب المصري، واصفًا إياه بالطيب والكريم، قائلا إن المصريين ‏يجعلونك تشعر وكأنك في بلدك ولست زائرًا، مشددًا على أهمية التعاون والتكاتف بين مصر والإمارات‎.‎



وأوضح أن دولة الإمارات حكومة وشعبًا، تعتبر مصر وشعبها «أهلًا وعائلة واحدة»، مشددًا أنه «يجب الحفاظ ‏على هذه النعمة من الله بين البلدين».‏