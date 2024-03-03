الحزن يخيم على مدينة إدفو بأسوان بعد العثور على جثة طالب صيدلة العريش

خيمت حالة من الحزن بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إثر العثور على جثة طالب غارقا بمدينة العريش بشمال سيناء، بعد نزوله إلى البحر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب طالب بكلية صيدلة بجامعة العريش وتحديدا يوم 25/2/2024 ومنذ ذلك الوقت يجري البحث عن الطالب المتغيب الذي يدعى أحمد سالم عبدالقادر، من مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وبعد استمرار عمليات البحث تم العثور على ملابسه وهاتفه المحمول على الشاطئ، لتستمر عملية البحث في البحر بواسطة فرق الإنقاذ في مدينة العريش، وبعد مرور 7 أيام من اختفائه تم العثور على جثمانه أمام محطة كهرباء البخارية بالمساعيد.