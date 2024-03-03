الجزائر والكويت تقلصان إنتاجهما من النفط حتى يونيو

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، أن البلاد ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت في بيان أوردته وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، إن الخطوة تأتي في إطار التنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضافت أن الجزائر ستمدِّد خفضها التطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية يونيو المقبل.

كما أعلنت وزارة النفط الكويتية، أن البلاد ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا حتى يونيو.

وكانت مصادر لوكالة رويترز، قد أفادت بأنأعضاء تحالف أوبك بلس الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط في الربع الأول من العام الجاري اتفقوا على تمديد الخفض في الربع الثاني.

يُشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول.