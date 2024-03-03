كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، من غاراته الدامية على محافظة خان يونس جنوبي غزة، مع مرور نحو 150 يوما على العدوان على القطاع.

وشن جيش الاحتلال، 50 غارة جوية خلال ست دقائق فقط، مدعيًّا أنّه يستهدف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، وفق القناة الـ14 الإسرائيلية.

50 יעדים תוך 6 דקות: צה"ל פתח במתקפה נרחבת במערב ח'אן יונס



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צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/M2MwNIBz6c — עכשיו 14 (@Now14Israel) March 3, 2024



غير أنَّ المشاهد التي يتم التقاطها وجثامين الشهداء التي يتم انتشالها، تُظهر استهدافا ممنهجًا من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما شرع جيش الاحتلال، في تنفيذ عملية عسكرية في مدينة حمد شمالي خان يونس.

جاء ذلك بعد أن حاصر المدينة بالدبابات، وقصف محيطها على مدار عدة ساعات جوا وبرا، فيما بات يعرف بالأحزمة النارية.

وذكر سكان في المنطقة، أن جيش الاحتلال أطلق تهديدات عبر مكبرات صوت تحملها طائرات مسيرة، لإجبار أهالي مدينة حمد على الخروج منها إلى مناطق يزعم أنها «آمنة»، في المواصي ودير البلح، بينما كانت دباباته تربض على تلال مقابلة للمباني السكنية بعد أن أقامت في المكان سواتر ترابية.

وجاء في التهديد: «إلى كل المقيمين في منطقة مدينة حمد السكنية، أنتم في منطقة قتال خطيرة، جيش الاحتلال يعمل في منطقة سكنكم».

فيما تجمع العشرات من المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، أسفل مساكنهم تمهيدا للنزوح، وبعضهم حزم أمتعته على سيارات وعربات مجرورة، بينما كانت تتقدم صوبهم دبابات الاحتلال، وبين الحين والآخر يسمع صوت قصف وإطلاق نار.

كما اعتلى عدد من جنود الاحتلال أسطح منازل في المدينة، التي تتكون في غالبيتها من بنايات سكنية ويقطن فيها حسب التقديرات الحالية 5000 مواطن.