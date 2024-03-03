 لليوم الـ42.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل - بوابة الشروق
الأحد 3 مارس 2024 1:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

لليوم الـ42.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل

غزة - معا
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 12:30 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 12:30 م

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره واستهدافه لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني والأربعين على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الكارثية في المستشفى وفقا للمؤشرات التالية:

1. مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع.

2. كمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى.

3. كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا لـ3 أيام.

4. انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات.

5. انعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة مثل: الحليب وحفاظات الأطفال وكبار السن.

6. نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومستلزمات المختبر.

7. استمرار تمركز آليات الاحتلال وتحركها مستمر في محيط المستشفى، مما يمنع حركة الطواقم خارج المبنى.

8. قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر على المستشفى مما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر ويصعب من تنقل الطواقم الطبية وطواقم التمريض بين طوابق المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك