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قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره واستهدافه لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني والأربعين على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الكارثية في المستشفى وفقا للمؤشرات التالية:

1. مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع.

2. كمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى.

3. كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا لـ3 أيام.

4. انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات.

5. انعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة مثل: الحليب وحفاظات الأطفال وكبار السن.

6. نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومستلزمات المختبر.

7. استمرار تمركز آليات الاحتلال وتحركها مستمر في محيط المستشفى، مما يمنع حركة الطواقم خارج المبنى.

8. قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر على المستشفى مما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر ويصعب من تنقل الطواقم الطبية وطواقم التمريض بين طوابق المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى.