فتح باب التقديم بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتجمع

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتجمع، والتابعة لوزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال pyp2 للعام الدراسى المقبل، موضحة أن سن القبول من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.

وأضافت، عبر صفحات المدارس الرسمية علي فيسبوك، أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر الصفحة وحتى نهاية الشهر الجاري وسيتم إعلان مواعيد الاختبارات فور غلق باب التقديم.

وتعتبر المدارس المصرية الدولية هى مدارس دولية حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، تطبق المناهج البريطانية (IG)، وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذه المدارس تهدف توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة، مع توفير فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية وبناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع والتنمية المهنية الذاتية للمعلمين.