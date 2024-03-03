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الكويت تدعو مواطنيها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

علم الكويت
علم الكويت
د ب أ
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 9:02 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 9:02 ص

دعت الكويت مواطنيها لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة بالبلاد في الرابع من أبريل المقبل، وفقا لمرسوم نشر بالجريدة الرسمية للبلاد اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير بحل المجلس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق يوم الثلاثاء 27 فبراير الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس الأمة بتاريخ الرابع من أبريل المقبل، ورفع المرسوم إلى أمير الكويت لتوقيعه رسمياً وفق ما أعلنه رئيس قطاع الشؤون المحلية المتحدث باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي.


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