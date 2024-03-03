جوارديولا : فودين يعيش ليلعب كرة القدم

أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على نجمه الدولي الشاب فيل فودين، معتبرا إياه واحدا من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق فيل فودين نجم مانشستر سيتي ليقود فريقه لفوز ثمين على ضيفه مانشستر يونايتد في الديربي بنتيجة 3 /1 ، في أبرز مواجهات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ولدى سؤاله خلال المؤتمر الصحفي عما إذا كان فودين قد تطور ليصبح واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم الإنجليزية، قال جوارديولا “نعم، في هذا الموسم، بالتأكيد، دائمًا كان لدي الشعور بأنه سيسجل الأهداف، في جلسات التدريب أشعر بهذا الشعور”.

وأضاف: “الآن هو يفوز بالمباريات، لتصبح عالميا يجب عليك الفوز بالمباريات، إنه يعيش ليلعب كرة القدم، دائمًا ما سجل الأهداف والآن هو يفوز بالمباريات”.

وواصل: “في بورنموث كان لا يصدق، اليوم أضاع الفرصة الأولى أمام أونانا وأصبح متوترًا بعض الشيء".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله “لقد سجل (ماركوس) راشفورد هدفًا لا يصدق، فيل سجل هدفًا مذهلا أيضًا.”

وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى إن فودين يفهم مسؤولياته بشكل أفضل من أي وقت مضى".

وأكد: “عندما وصلت كان عمره 17 عامًا وكان يمتلك الموهبة، إنه يعيش ليلعب كرة القدم”.

وتابع : “يحب ذلك، يفهم دفاعيًا ما يجب عليه القيام به، في السابق لم يكن جيدًا حقًا، لذلك يفهم المباريات بشكل أفضل الآن”.

وأوضح : “الأهم من ذلك عندما يحصل على الكرة بالقرب من منطقة الجزاء يشعر الجميع بأن شيئًا ما سيحدث”.

واستطرد "“هناك شعور بأنه مندفع في التسجيل، وهذا هو السبب في أنه أصبح لاعبًا مهمًا حقًا بالنسبة لنا وللمنتخب الإنجليزي".

وذكر جوارديولا "إيرلينج هالاند أيضا لديه الحق في إضاعة الفرصة نظرًا لسجله الرائع في التسجيل".

وأكد: “اللاعب رقم 9 لدينا (هالاند) الآن يمتلك 28 هدفًا من 31 مباراة هذا الموسم و80 هدفًا في 84 مباراة بشكل عام، وسجل الهدف الثالث ضد مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع ليؤكد الفوز”.

لكن الفرصة التي أضاعها هالاند قبل نهاية الشوط الأول تركته محبطًا بصورة واضحة، وعلق جوارديولا قائلا، "يجب عليه أن يتجاوز مثل هذه اللحظات النادرة بسرعة".

وتابع “عندما يكون محبطًا، أنا محبط أيضًا... أريده أن يسجل أربعة أو خمسة أهداف مثلما فعل في لوتون تاون، يمكنه أن يضيع هذا الهدف ويكون حزينًا لمدة 10 ثوانٍ”.

واستطرد قائلا "يضيع خمسة أهداف أخرى ويكون حزينًا لمدة 10 ثوانٍ في عقله، ثم يمحوها وينتقل إلى التالي”.

وكشف المدرب الإسباني: “اللاعبون العظماء الذين قابلتهم وكنت محظوظًا بتدريب بعضهم يمتلكون هذه القدرة على نسيان الأمر في لحظة".

وختم بالقول “ننسى ذلك بأسرع ما يمكن، لاعبو التنس، لاعبو الجولف، لاعبو كرة السلة، يضيعون، وكل شخص آخر أيضًا... ابتسم، كن إيجابيًا، وانطلق نحو القادم، هذا ما يعرف به اللاعبون العظماء، وهو فعل ذلك”.