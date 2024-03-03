 السعودية: السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال لكل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال لكل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 3:50 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 3:50 م

أكد الأمن العام في السعودية أن كل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء والتشهير به.

وشدد الأمن العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد، على أن هذه الجريمة تُعَدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية.


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