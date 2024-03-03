البرلمان الباكستاني يصوت لاختيار شهباز شريف رئيسا للوزراء

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انتخب برلمان باكستان، اليوم الأحد، شهباز شريف لتولي منصب رئيس الوزراء.

وحصل شهباز، المرشح المشترك لما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية، على 201 صوت في الجمعية الوطنية المؤلفة من 336 عضوا.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية ساردار إياز صادق بعد الانتخابات التي بثتها وسائل الاعلام المحلية مباشرة " نعلن تولى شهباز شريف رئاسة وزراء باكستان".

وحصل المرشح الذي يدعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان على 92 صوتا.

ويحتاج المرشح 169 صوتا في الجمعية الوطنية لكي يتم انتخابه لتولي منصب رئيس الوزراء.

ويترأس شهباز شريف الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، كما أنه الشقيق الأصغر لنواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.