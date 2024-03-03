المعارضة الألمانية: تقنين القنب في ألمانيا مخالفة للقانون الدولي والقانون الأوروبي

اعتبر رئيسا كتلتي الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) التقنين المزمع للقنب في ألمانيا بمثابة مخالفة للقانون الدولي والقانون الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وجاء في مسودة قرار تعتزم كتلتا الاتحاد إقرارها خلال مؤتمرها المنعقد في بروكسل اليوم الأحد، القول إن "القانون الدولي يسمح باستخدام القنب لأغراض علمية وطبية في نطاق ضيق فقط، ولكنه لا يسمح بزراعته لأغراض تجارية ولا بالإتجار به".

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميونخ على هذه الوثيقة.

وأضافت الورقة أن "التقنين الشامل للقنب كما تنوي الحكومة الألمانية القيام به، تقيمه أجهزة الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات باعتباره انتهاكا للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات"، وتابعت الورقة أنه نظرا لأن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفا في الاتفاقية الرئيسية للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات منذ عام 1988، فإن أحكامها تصبح جزءا من القانون الأوروبي أيضا.

ونوهت الكتلتان في الورقة، بأن قانون القنب يخالف أيضا اتفاقية شينجن التنفيذية الصادرة عام 1990 والقرار الإطاري الصادر عن المجلس الأوروبي عام 2004 "لذا، ستكون الحكومة الألمانية قد انتهكت القانون الأوروبي عن علم وستتسبب في فتح إجراء ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوى انتهاك العقود".