نشاط المصانع في سنغافورة يتعثر في فبراير لكنه لا يزال يحقق توسعا

تعثر نشاط المصانع في سنغافورة في فبراير لكن البيانات ما زالت تشير إلى المزيد من التوسع، فيما يتخذ قطاع الإلكترونيات أيضا مسارا مشابها، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لقطاع التصنيع، بمقدار 6ر50 نقطة في فبراير من 7ر50 نقطة قبل شهر، وفقا لأحدث بيانات أصدرها معهد سنغافورة لإدارة الشراء والمواد اليوم.

وانخفض أيضا مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر رئيسي للتصنيع بمقدار 4ر50 نقطة، مقابل 6ر50 نقطة في الشهر السابق. وتشير القراءات بأكثر من 50 نقطة إلى النمو بينما تشير القراءات دون 50 نقطة إلى الانكماش.