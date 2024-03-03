رئيس لجنة التعويضات بمشروع رأس الحكمة الجديدة: المفاوضات مع الأهالي بدأت من 2018

قال حسين الزعيري، رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة الجديدة، وأحد أهالي المدينة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة بالجلوس مع الأهالي للتفاوض حول التعويضات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المفاوضات مع الأهالي بدأت منذ عام 2018، عندما قررت الدولة تنمية المنطقة.



ولفت إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتمع مع الأهالي حوالي 6 مرات للتفاوض بشأن التعويضات، قائلًا إن الدولة خططت لتنمية المنطقة على 3 مراحل.



وأوضح أن «الوزير شكّل لجنة بموافقة الحكومة والمحافظة لتقدير تعويضات المباني والأراضي والمغروسات، وأصّر أن يكون رئيس اللجنة من أهل المنطقة».



وأشار إلى أن الأهالي طلبوا من الدولة تقدير تعويضات المباني والمنازل من خلال مكتب استشاري معتمد ومُسجل لدى البنك المركزي.



وأكمل: «قلنا لو المواطن كان يقطن في منزل غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، يجب أن يحصل على تعويض يساعده على الجلوس في منطقة أفضل، ومن المقرر أن تختار الدولة مكانًا بموافقة الجانبين لإقامة المنازل الجديدة وفق رغبة الأهالي، مع توحيد اللون الخارجي حفاظًا على النسق العمراني».



وأكد إصرار الدولة على منح الأهالي قطع أراضي مسجلة بتراخيص بناء، وتحيط بها الطرق والشوارع داخل مكان منظم حضاري يليق بمصر.



وذكر أن الدولة منذ عام 2018 حتى 2022 عوضت نسبة كبيرة من الأهالي الذين يصل عددهم إلى الآلاف، مختتمًا: «رأس الحكمة تنتج 17% من إنتاج الزيتون في مصر و26% من التين، وسيتم إعطاء المواطن أرض بديلة زراعية مجهزة لضمان حصول المواطن على حقه».