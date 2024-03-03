تقرير بريطاني: فبراير يشهد أعلى معدل يومي للقتلى والجرحى الروس منذ بدء الحرب بأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتى اليومي عن الحرب في أوكرانيا، أن شهر فبراير شهد أكبر معدل يومى لعدد الجنود القتلى والجرحى الروس مقارنة بأي وقت مضى على الإطلاق منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية التي شنتها موسكو منذ أكثر من عامين.

ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع البريطانية التى صدرت اليوم الأحد، فإن عدد القتلى والجرحى الروس بلغ في المتوسط 983 جنديا في اليوم.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 355 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في المجمل حتى الآن.

وقالت الوزارة، في تحديثها الاستخباراتى، إن "الزيادة في المتوسط اليومي تعكس بشكل شبه مؤكد التزام روسيا بأسلوب يجمع بين الحرب الشاملة وحرب الاستنزاف".

وأشارت الوزارة إلى أنه "على الرغم من أن ذلك مكلف من حيث الأرواح البشرية، إلا أن التأثير الناتج أدى إلى زيادة الضغط على المواقع الأوكرانية عبر خط المواجهة".

وتنشر وزارة الدفاع في لندن تحديثات يومية عن الحرب منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022. وتوجه موسكو الاتهام لبريطانيا بنشر معلومات مضللة.

وعلى صعيد العمليات الحربية الجارية فى الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا إن عمليات القوات الجوية الروسية فوق شرق البلاد تراجعت بدرجة كبيرة، بعدما تمكن الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط عدد من المقاتلات الروسية مؤخرا.

ونقلت صحيفة "يوكرينسكا برافدا" عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري اهنات، قوله في كييف "أنظمة الدفاع الجوي التي قدمها الشركاء الغربيون لها تأثير".

وأفادت تقارير أوكرانية بأنه تم إسقاط العديد من مقاتلات "سو-34" و"سو-35" في شرق أوكرانيا في الأيام الماضية. ولم يؤكد الجيش الروسي بشكل رسمي فقدان أي مقاتلات.