السويسريون يصوتون على زيادة المعاشات ورفع سن التقاعد

يصوت مواطنو سويسرا، اليوم الأحد، على ما إذا كان يتعين على الدولة صرف معاش تقاعدي 13 بدلا من 12 سنويا، في استفتاء من المرجح أن يشهد نتيجة متقاربة، بحسب استطلاعات ما قبل التصويت.

على الرغم من الاستطلاعات، تظهر أن أغلبية صغيرة تؤيد الإجراء، الذي قد يسقط عند العقبة الثانية، التي تتطلب تأييد أغلبية 26 كانتونا للإجراء.

ويشار إلى أنه غالبا ما تكون هناك أغلبية في عدة كانتونات أصغر ضد تحميل الدول أعباء إضافية.

وسوف يتم التصويت على رفع سن التقاعد من 65 عاما حاليا.

وتشير استطلاعات ما قبل الانتخابات، إلى أنه من غير المتوقع الموافقة على هذا الإجراء.

واجتذبت قضية المعاشات اهتماما قويا، حيث وصل التصويت البريدي قبل يوم التصويت لمستويات غير معتادة.

وتغلق مراكز الاقتراع الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع صدور النتائج خلال اليوم.

وعادة ما تبلغ نسبة المشاركة نحو 60%، على الرغم من أنها وصلت إلى 78.7% خلال عام 1992 لدى الاستطلاع بشأن الانضمام للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي أعلى نسبة منذ أن حصلت النساء على حق التصويت في عام 1971.