العراق يمدد خفض إنتاجه الطوعي من النفط

أعلن العراق مساء اليوم الأحد أنه سيقوم بتمديد قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام وفق اتفاق البلدان المصدرة للنفط/ أوبك وحلفائها الذي يبلغ 220 ألف برميل يوميًا للربع الثاني من العام الحالي.

وذكر بيان لوزارة النفط وزع مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في إتفاق أوبك بلس وبذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية يونيو، 2024 وبعد ذلك ودعماً لاستقرار السوق، سيتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً و حسب أوضاع السوق.

وذكر البيان أن "هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل، 2023 الذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024 و هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام و توازنها".

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد أعلن مساء اليوم الأحد دعم العراق لقرار البلدان المصدرة للنفط/ أوبك وحلفائها، بشان تمديد قرار خفض إنتاج النفط الخام حتى منتصف العام الحالي.