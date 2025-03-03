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أغلق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الباب أمام إمكانية الانضمام إلى أحد الأندية السعودية، وسط التقارير التي تكهنت برحيله عن جدران النادي الملكي.

قال فينيسيوس في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا "أريد أن أكتب تاريخا هنا في ريال مدريد، وأصبح أسطورة لهذا النادي".

وأضاف الجناح البرازيلي "أنا هادئ تماما، لأن تعاقدي ينتهي في يونيو 2027، ولا أطيق الانتظار حتى تجديد هذا التعاقد".

وتابع "ريال مدريد أفضل ناد يتمنى أي لاعب التواجد في صفوفه، وألعب مع أفضل اللاعبين أنا سعيد للغاية".

في سياق آخر تحدث فينسيوس جونيور عن خسارته الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام الماضي لصالح رودري نجم مانشستر سيتي، قائلا "الأمر اعتمد على التصويت".

وواصل "سيكون لدي فرص أخرى للفوز بمزيد من الألقاب والجوائز الفردية بتواجدي مع ريال مدردي".

وأتم فينيسيوس جونيور "إدارة النادي طالبتني بعدم الذهاب إلى الحفل والبقاء في مدريد، والتزمت برغبة النادي".