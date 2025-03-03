بيسيرو: الزمالك يحارب لتحقيق الفوز في كل المباريات

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام إنبي في مباراة الفريقين بالدوري، مشددًا على أن المباراة فرصة لتحسين الأداء بالطريقة الجديدة.

الزمالك يحل ضيفًا على إنبي في التاسعة من مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «هدفنا الفوز أمام إنبي، الزمالك يحارب لتحقيق الفوز في كل المباريات، وهذه فرصة جديدة للفريق لتحسين اللعب بالطريقة الجديدة، خاصة وأن هناك إيجابيات عديدة تحققت في المباراة السابقة، ولكن هناك سلبيات نريد العمل على تحسينها في الفترة الحالية».

وأضاف: «لدينا العديد من الغيابات في المباراة المقبلة، وأي مدير فني يرغب في جاهزية جميع اللاعبين للمباريات.. بدأنا التجهيزات لمباراة إنبي وهذه التجهيزات تمت بدون اللاعبين الغائبين عن اللقاء، وأثق في جميع قدرات اللاعبين وأتمنى أن يثقون في وفي أنفسهم».

وأوضح: «لعبنا مباراة جيدة أمام زد، وتحكمنا في مجريات اللقاء، ولم نترك فرصة للمنافس لعمل هجمة مرتدة، 85% من اللقاء كان في وسط ملعب الخصم، ويجب أن يكون هناك تحسن في إنهاء الهجمة والعرضيات والتمركز لخلق فرص أكثر وترجمتها لأهداف، وإذا حافظنا على أداء الفريق نستطيع الفوز في كل المباريات حتى إذا صادفنا سوء توفيق».

وتابع: «لا نعتمد على طريقة لعب واحدة، بدأنا مباراة زد بطريقة 3-4-3 وأنهينا اللقاء بطريقة 4-3-3، وعندما لا يحقق الفريق الفوز يتحدث الجميع عن طريقة اللعب، في لقاء بتروجت بدأنا بطريقة 4-3-3 والمنافس خلق فرصاً أكثر من الأهلي وزد».

وشدد: «المشكلة ليست في طريقة اللعب، ولكن المشكلة في النتيجة، وتحدثت مع اللاعبين وكانت هناك محاضرات جماعية وفردية، واللاعبون سعداء بطريقة اللعب، لأن الخصم لا يستطيع خلق فرصة كبيرة، وأعتقد أنها طريقة جيدة وسنستمر عليها».

وأتم: «بالتأكيد سنعمل على طرق أخرى وتطويرها، ومع الوقت سنحسن اللعب بطريقتنا الجديدة، وأخطأنا في الركنية التي استقبلنا منها هدف زد، ولكن خلقنا فرصاً أكثر، وإذا لعبنا بطريقتنا وعملنا على تحسين السلبيات سنحقق الفوز في المباريات المقبلة».

ويحتل الزمالك، قبل المباراة المقبلة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر، و7 عن الأهلي الثاني، فيما يحتل إنبي المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 12 نقطة.