قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين، استقرارًا واعتدالًا كبيرًا في الطقس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية؛ لتسود أجواء تتراوح ما بين الدافئة إلى المائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشار إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب مناطق الجمهورية، قائلًا إن الصغرى تتراوح ما بين 12 إلى 13 درجة.

ونوه أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي جديد غدًا الثلاثاء، سيبدأ تأثيره على السواحل الشمالية الغربية، ثم يمتد إلى باقي محافظات الشمال بحلول يومي الأربعاء والخميس.

وتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، تحديدًا مطروح والإسكندرية، غدًا الثلاثاء، فرص أمطار تتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، قائلًا إن تأثيرها يمتد بعد ذلك ليشمل كل محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.

ولفت إلى أن الأمطار قد تصبح رعدية في بعض الأحيان، متوقعًا أن يقل تأثيرها بشكل كبير بحلول يوم الجمعة، وتنحصر على السواحل الشمالية الشرقية.