فينيسيوس: لا يمكن أن أكون في مكان أفضل من ريال مدريد

حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد، قبل الديربي الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستضيف جاره أتلتيكو مدريد، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «أنا هادئ للغاية، لدي عقد مع الريال حتى 2027، وآمل أن نتمكن من تجديده في أقرب وقت ممكن.. حلمي أن أبقى هنا مع أفضل اللاعبين وأفضل مدرب وأفضل رئيس.. لا يمكن أن أكون في مكان أفضل من ريال مدريد».

وأضاف: «أنا هنا لمواصلة القصة، فكل ما قدمه لي النادي والرئيس، يجعلني أتمسك ببقائي في ريال مدريد أكثر من تشجيعي لهذا النادي.. لا توجد كلمات تصف سعادتي بأنني جزء من تاريخ ريال مدريد».

وتحدث النجم البرازيلي عن خسارته لجائزة الكرة الذهبية، بقوله: «الناس يصوتون بناء على ما يؤمنون به، لدي أفكاري الخاصة، ولم أحلم فقط بالفوز بها، سأحظى بالعديد من الفرص للفوز بالمزيد من الألقاب مع ريال مدريد، وتكرار ما نقوم به».

وتابع: «عدم سفر بعثة الريال قرار النادي وأنا أفعل ما يطلبه مني النادي، لقد طلبوا مني البقاء في مدريد وعدم الذهاب للحفل، وهذا ما فعلته والفريق بالكامل».

وأتم: «أنا الآن في أفضل حالاتي، ليس من الطبيعي أن تكون في أفضل حالاتك بجميع المباريات، ولكن مع خوض 80 مباراة، أنت لا تكون دائمًا في حالة أفضل، ولكنني أعتقد أن موسمي يسير بشكل جيد».