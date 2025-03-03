بيسيرو: أخطاء الحكام حرمت الزمالك من 6 نقاط

يرى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، أن أخطاء الحكام حرمت الفريق من الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها تحت قيادته، وأثرت على منافسة النادي على لقب الدوري.

الزمالك يحل ضيفًا على إنبي في التاسعة من مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «أخطاء التحكيم تسببت في فقدان الزمالك لـ6 نقاط، أي شخص يمكن أن يخطئ حتى الحكم، وأتمنى ألا تتكرر هذه الأخطاء، ولكن هذه ليست حجة للزمالك بعد التعادل في الثلاث مباريات».

وأضاف: «لم نحقق الفوز في المباريات الثلاث السابقة، ولكن الفريق قدم مستويات جيدة وهناك تحسن في المستوى، كنا يستحق الفوز أمام زد».

وتابع: «أخطاء التحكيم أثرت على منافسة الفريق على الدوري، وكانت هناك ركلتي جزاء في مباراتي بتروجت وأخرى في لقاء زد لم يتم احتسابهم، واعتراضات اللاعبين على التحكيم تكون في الإطار الطبيعي».

وأتم: «أعلم أن مهمة الحكم ليست سهلة وأتمنى أن حكام تقنية الفيديو يحاولون التحسن ومراجعة الأخطاء والحالات وعدم تكرار نفس الأخطاء، لأن أخطاء حكام الفيديو متكررة مع الفريق في الفترة الأخيرة، وهناك 4 ركلات جزاء غير محتسبة للزمالك في أخر 3 مباريات».

ويحتل الزمالك، قبل المباراة المقبلة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر، و7 عن الأهلي الثاني، فيما يحتل إنبي المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 12 نقطة.