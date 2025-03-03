التعليم: ندوات توعوية بالمدارس وكلمات في الإذاعة المدرسية لمواجهة التنمر

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية لتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية الأحد المقبل 6 مارس للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفة جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة، كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة توجيه الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولباء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها، والتوجيه إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام للتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى الطلاب بشكل خاص وتوصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطط للقضاء علي ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة.