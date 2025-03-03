الخارجية الفسطينية تدين التحريض الإسرائيلي لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفسطينية التحريض الذي يصدر عن أركان الحكومة الاسرائيلية لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والامعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية، واعتبرتها دعوات رسمية لتغليب عنجهية القوة بشكل نهائي على القانون الدولي ولغة العقل وتهديدا مباشرا للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومرتكزات النظام العالمي.

وطالبت الخارجية الفسطينية في بيان، مساء اليوم الإثنين، بنهضة دولية حقيقية واجراءات للجم تغول الاحتلال على شعبنا وحقوقه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير، وسرعة تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية المعترف بها دوليا من القيام بمسؤولياتها وبسط سيادتها على قطاع غزة فورا وكامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا.

وأكدت أن التاريخ لن يرحم الدول والأطراف التي تعيق تحقيق سيطرة دولة فلسطين وتمكينها من ممارسة كامل سيادتها على أرضها كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.