سلطنة عمان: اعتراض 3 مسيرات في ظفار وصلالة

أعلن مصدر أمني عماني، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرتين في أجواء محافظة ظفار، وسقوط مسيرة ثالثة بالقرب من محيط ميناء صلالة، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت سلطنة عُمان استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد.

وفي وقت سابق، أصابت طائرات مسيّرة خزان وقود في سلطنة عُمان الثلاثاء، في خضم حملة إيرانية تستهدف اقتصادات الخليج ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وأصابت المسيّرات أحد خزانات الوقود في ميناء الدقم بسلطنة عُمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني، بعد يومين من قصف أصاب الميناء في هجوم كان الأول على السلطنة منذ أن بدأت طهران تنفيذ ضربات في الخليج.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: «أفاد مصدر أمني بتعرض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية».

وتعرّض ميناء الدقم العُماني لهجوم سابق الأحد، في أول ضربات طالت السلطنة، البلد الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ردّا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأصيب عامل وافد في هجوم الأحد، الذي نُفّذ بطائرتين مسيّرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة قرب خزانات الوقود دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقُتل الاثنين شخص من أفراد طاقم ناقلة نفط من الجنسية الهندية بعدما تعرّضت لهجوم بواسطة زورق مسير قبالة سواحل محافظة مسقط، بحسب ما أفاد مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان.

ودعا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الأحد، إلى وقف إطلاق النار، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.