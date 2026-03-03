الكويت: ندين الهجوم الإيراني الغاشم على السفارة الأمريكية في الرياض

‏أدانت الكويت، بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، إن ذلك يعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتا جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح.

وأكدت وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس"، إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين، ما نتج عنه حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

وبحسب شبكة فوكس نيوز، كانت السفارة الأمريكية في الرياض كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات.