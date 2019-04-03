صحيفة هندية: نيودلهي وواشنطن بصدد إجراء محادثات لإحياء اتفاق عسكري بينهما

قال مسئولون بارزون إن الهند والولايات المتحدة تخططان لإحياء مجموعة مختصة بسياسة الدفاع بين البلدين بعد انقطاع دام 4 سنوات، فضلًا عن مناقشة نص اتفاق التعاون والتبادل الأساسي، وهو من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال.

وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، اليوم الأربعاء، أن اتفاق التعاون والتبادل الأساسي سيسمح للهند باستخدام خرائط جغرافية أمريكية لتحديد بدقة مواقع أنظمة الأجهزة الآلية والأسلحة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق التعاون والتبادل الأساسي هو أحد اتفاقات الاتصال العسكري الأساسية بين البلدين، إلى جانب اتفاقات أخرى بينهما في مجال التبادل اللوجستي والأمن والاتصالات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إجراء محادثات مع مسئولين هنود وأمريكيين، اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عقد اجتماع بشأن مجموعة سياسة الدفاع هذا الشهر، غير أنه يجرى انتظار صدور قرار نهائي من جانب وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان.