محكمة سويسرية ترفض دعوى لشركة آبل بشأن ملكية شعار اعلاني

رفضت إحدى المحاكم السويسرية الدعوى التي أقامتها شركة الإلكترونيات الأمريكية "آبل" ضد شركة صناعة الساعات السويسرية "سواتش" بسبب استخدام الأخيرة للشعار الاعلاني "ثينك ديفرانت" أي "فكر بشكل مختلف".

كانت شركة "سواتش" قد سجلت عبارة "تيك ديفرانت" كعلامة تجارية خاصة بها في 2015 لتقيم "آبل" دعوى قضائية لإلغاء هذا التسجيل.

وقد رفضت المحكمة الادارية الاتحادية في مدينة "سان جالين" السويسرية دعوى "آبل" وقالت إن الشركة فشلت في إثبات أن شعار "ثينك ديفرانت" مازال معروفا على نطاق واسع في سويسرا، حيث توقفت "آبل" عن استخدامه في إعلاناتها منذ 2002.

وفي حين أن شعار "ثينك ديفرانت" يظهر ايضا على أجهزة كمبيوتر "آبل" منذ 2009، فإن المحكمة قالت إنه عبارة عن ملصق صغير للغاية ولا يمكن ملاحظته على نطاق واسع.