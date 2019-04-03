ماي تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي بمهلة أخرى للخروج

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على تمديد آخر قصير للمهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا للخروج من الاتحاد، وذلك حسبما أعلنت ماي عقب اجتماع مجلس الوزراء البريطاني اليوم الثلاثاء و الذي استمر سبع ساعات.

كما أكدت ماي أنها تعتزم في الوقت ذاته التنسيق مع المعارضة، للتوصل لأغلبية في البرلمان بشأن اتفاقية الخروج، والتي تم رفضها ثلاث مرات بالفعل.

وفقا للتخطيط الحالي فإن بريطانيا ستغادر الاتحاد في 12 أبريل الجاري.

وفي حالة عدم التوصل حتى ذلك الحين لبديل عن هذه الاتفاقية فمن غير المستبعد أن تخرج بريطانيا بدون اتفاقية، الأمر الذي ينطوي على عواقب كارثية على الاقتصاد والكثير من مجالات الحياة في بريطانيا.

يشار إلى أن البرلمان البريطاني رفض حتى الآن الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد، كما صوت ضد الخروج بدون اتفاقية.

ولكن البرلمان رفض أيضا جميع البدائل الأخرى للخروج.

وتعتبر هذه الخطوة من قبل ماي نقطة تحول درامية في سياسة ماي بشأن الخروج، حيث كانت رئيسة الوزراء البريطانية ترفض حتى الآن وبشكل قاطع تقديم أية تنازلات للمعارضة، حيث يطالب حزب العمال المعارض بالحفاظ على علاقات وثيقة جدا مع الاتحاد عقب الخروج، بشكل يتجاوز خطط الحكومة.

وحسب تصور ماي فلن تتجاوز تمديد مهلة الخروج موعد 22 أيار/مايو، وذلك حتى لا تضطر بريطانيا للمشاركة في الانتخابات الأوروبية.

وأوضحت ماي أن مشاوراتها مع المعارضة لن تكون بشأن اتفاقية الخروج بل ستتناول توضيح سياسيا للشكل الذي يجب أن تكون عليه علاقات بريطانيا مستقبلا بالاتحاد الأوروبي.

كان ميشيل بارنيير، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد ، قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أنه من الممكن أن يدخل الاتحاد الأوروبي خلال 48 ساعة تعديلات على البيان السياسي بشأن الخروج، وذلك إذا قرر أعضاء مجلس العموم البريطاني، البرلمان، الارتباط الوثيق بالاتحاد عقب الخروج.

يشار إلى أن البرلمان البريطاني رفض بالفعل الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة مع الاتحاد ثلاث مرات.

وحسب رئيس مجلس العموم البريطانى ، جون بيركو، فليس من الممكن عرض الاتفاقية على البرلمان مرة أخرى إلا إذا اختلف الاقتراح بشكل جوهري عن سابقه.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قد حدد العاشر من أبريل الجاري موعدا لعقد قمة استثنائية لرؤوساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا هو آخر موعد يستطيع فيه الجانب البريطاني تقديم تصوره للوضع مستقبلا.

وتسعى مجموعة من نواب البرلمان البريطاني، من أكثر من حزب، للحيلولة دون حدوث خروج بدون اتفاق، وذلك حسبما أعلنت النائبة إيفيت كوبر، من حزب العمال، اليوم الثلاثاء في لندن.

ولكن الاتحاد الأوروبي يحذر من أن الموافقة على الاتفاقية هي فقط التي من شأنها أن تمنع انتهاء عضوية بريطانيا بالاتحاد بشكل فوضوي، "فالطريق الوحيد لتجنب الخروج بدون اتفاقية هو التصويت الإيجابي (على الاتفاقية)"، حسبما أكد ميشيل بارنيير، في بروكسل، محذرا من أن خطر الخروج غير المنظم يزداد يوما بعد يوم.

وفي السياق نفسه قالت النائبة العمالية البريطانية كوبر على حسابها بموقع تويتر: "نحن نمر بموقف خطير"، وطالبت غريمتها، رئيسة الوزراء، ماي، بالتقدم بخطة لتمديد مهلة الخروج، لما بعد 12 أبريل، وقالت إنه من الممكن البدء في سبيل ذلك بالفعل في إجراءات تشريعية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أن تيريزا ماي ستضطر للتقدم للقمة الاستثنائية الأوروبية المقررة في 10 أبريل، أي يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، بطلب للحصول على مهلة جديدة للخروج.

ورأت كوبر أنه كان يجب أن يتم هذا الإمهال بالفعل في 29 من آذار/مارس المنصرم، ولكنه تأجل في آخر دقيقة.