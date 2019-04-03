الفاتيكان يدعو رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين لـ«زيارة روحية»

ذكر الفاتيكان اليوم الأربعاء، أنه وجه دعوة لرئيس جنوب السودان، سلفا كير وزعيم المتمردين، ريك مشار لـ"زيارة روحية".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، اليساندرو جيسوتي في بيان "يمكنني أن أعلن أنه من المقرر تنظيم خلوة روحية الأسبوع المقبل في الفاتيكان لزعيمي جنوب السودان".

ولم يقدم الفاتيكان أي تفاصيل عن الحدث المقرر، لكن دائما ما تشمل تلك الزيارات الصلاة وممارسات روحية أخرى.

ويأتي الإعلان بعد أن استقبل البابا رئيس جنوب السودان سلفا كير في آذار/مارس وأعرب عن رغبته لزيارة الدولة التي تمزقها الحرب في شرق إفريقيا، وحتى الآن، منع الوضع الأمني المضطرب البابا من زيارة جنوب السودان.

وتعد دولة جنوب السودان التي تأسست في عام 2011 أحدث دولة في العالم، وأدى الانقسام الذي حدث عام 2013 بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار إلى اندلاع حرب أهلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي أربعة ملايين شخص.

ووقعت الأطراف المتحاربة اتفاق سلام في سبتمبر 2018 صمد حتى الآن، رغم أن جماعات مختلفة خرقت اتفاق وقف النار، وانهارت العديد من اتفاقيات السلام الأخرى التي تم توقيعها سابقا في نهاية المطاف.