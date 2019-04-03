رئيس كازاخستان الجديد يزور روسيا في أول رحلة خارجية

التقى رئيس كازاخستان الجديد قاسم جمارت توكاييف اليوم الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وكان توكاييف، وهو دبلوماسي يرتبط بعلاقة قوية بزعيم البلاد الوحيد منذ العهد السوفيتي نور سلطان نزارباييف، رئيسا للغرفة العليا بالبرلمان (مجلس الشيوخ) إلى أن تمت ترقيته بعد استقاله نزارباييف.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين وتوكاييف "بحثا جوانب أساسية من العلاقات الثنائية وآمال التكامل عبر أوراسيا وقضايا إقليمية تخص أجندة المنطقة".

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان والذي يبلغ نحو 160 مليار دولار، هو الأعلى بين دول الاتحاد السوفيتي السابق بوسط آسيا. ولا يزال اقتصاد كازاخستان يعتمد بدرجة كبيرة على تصدير المواد الخام.