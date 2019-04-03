بريطانيا تدفع بطائرات مقاتلة بعد اقتراب قاذفتين روسيتين من مجالها الجوي

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قالت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنها دفعت بطائرات تايفون مقاتلة لمراقبة قاذفتين روسيتين من طراز "بلاك جاك" اقتربتا من مجالها الجوي.

وحلقت قاذفتا توبوليف تو-160 طويلتا المدى في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي: "بوسعنا تأكيد أن طائرات تايفون للرد السريع تابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من (قاعدة) لوزيماوث لمراقبة قاذفتين بلاك جاك لدى وجودهما في منطقة تمثل مجال اهتمام للمملكة المتحدة".

وأضاف: "لم تدخل القاذفتان الروسيتان في أي مرحلة من المراحل المجال الجوي للمملكة المتحدة".