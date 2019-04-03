بريطانيا تدفع بطائرات مقاتلة بعد اقتراب قاذفتين روسيتين من مجالها الجوي

قالت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنها دفعت بطائرات تايفون مقاتلة لمراقبة قاذفتين روسيتين من طراز "بلاك جاك" اقتربتا من مجالها الجوي.
وحلقت قاذفتا توبوليف تو-160 طويلتا المدى في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا، بحسب وكالة "رويترز".
وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي: "بوسعنا تأكيد أن طائرات تايفون للرد السريع تابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من (قاعدة) لوزيماوث لمراقبة قاذفتين بلاك جاك لدى وجودهما في منطقة تمثل مجال اهتمام للمملكة المتحدة".
وأضاف: "لم تدخل القاذفتان الروسيتان في أي مرحلة من المراحل المجال الجوي للمملكة المتحدة".