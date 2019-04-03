مقتل شخصين في حادث دهس قطار لسيارة إسعاف في بولندا

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لقي شخصان حتفهما في حادث دهس قطار فائق السرعة (إنترسيتي) لسيارة إسعاف عند مزلقان في غرب بولندا.

وأوضحت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) الأربعاء، استنادا إلى متحدث باسم الشرطة، أن القتيلين هما طبيب ومسعف، في حين لحقت إصابات متوسطة بسائق سيارة الاسعاف وتم نقله إلى المستشفى.

وأظهرت صور من مدينة بوشتشيكوفو، غربي البلاد، سيارة الإسعاف وقد دمرت تماما.

وبحسب إفادات لشهود عيان، لم تكن سيارة الإسعاف تقل مريضا، وكانت متوقفة بين حاجزي المزلقان لسبب غير معلوم.

ولم تحدث إصابات على متن القطار الذي كان في طريقه من مدينة كاتوفيتس إلى مدينة جيندنيا الساحلية.

وأعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيسوز مورافيتسكي عن تعازيه لأقارب الضحيتين، وغرد على موقع "تويتر":" إنه موقف عصيب ألا يعود شخص، وظيفته إنقاذ الناس، من عمله إلى أهله".