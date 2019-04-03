نمو نشاط قطاع الخدمات في إسبانيا بأقوى من التوقعات

أظهر تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في إسبانيا خلال مارس الماضي بأقوى من التوقعات بفضل الطلب المحلي القوي ونمو التوظيف.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال مارس الماضي إلى 56.8 نقطة مقابل 54.5 نقطة خلال فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 55 نقطة فقط.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع. في الوقت نفسه فإن الزيادة المسجلة في المؤشر خلال الشهر الماضي هي الأكبر منذ فبراير 2016.

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات أكبر ارتفاع له منذ مايو 2018، رغم تراجع صافي الطلب على الصادرات نتيجة الغموض السياسي والاقتصادي الذي يحيط بالأسواق الدولية.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة الشركات إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر وهو ما انعكس على توسعها في توظيف العمالة الجديدة، ليتواصل نمو التوظيف القطاع على مدى 4 أعوام ونصف.