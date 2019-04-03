ضبط مراهق ألماني للاشتباه في تخطيطه لهجوم داخل مدرسة

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، احتجاز مراهق ألماني بحوزته عدد من السكاكين، للاشتباه في تورطه في التخطيط لهجوم داخل مدرسة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم القبض على المشتبه به بعدما تلقت الشرطة معلومات حول محادثة إلكترونية هدد فيها شخص بقتل عدد من الأشخاص داخل مدرسة، مضيفة أن تحقيقات الشرطة المبدئية أكدت الشكوك حول تورط المراهق، وذلك دون إعلان المزيد من التفاصيل.

وتابعت الشبكة أنه تم القبض على المراهق صباحا في بداية اليوم الدراسي بمدينة "فلنسبورغ" شمالي ألمانيا، فيما تم استئناف الأنشطة بالمدرسة بشكل طبيعي بعد عملية الضبط.