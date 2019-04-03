الأربعاء 3 أبريل 2019 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار إقامة المباريات على ملعب برج العرب بحالته الحالية ؟

النتـائـج تصويت

شاهد.. توقيع بوتين على أول سيارة «مرسيدس» روسية

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 6:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 6:29 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال وضع توقيعه على أول سيارة «مرسيدس» روسية.

وحضر «بوتين»، اليوم، مراسم تدشين أول مصنع لمجموعة سيارات «دايملر بنز» الألمانية في روسيا، والذي تم تشييده في ضواحي العاصمة موسكو، وتعرف خلال زيارته على خط الإنتاج، الذي تم تثبيته على مبدأ «التجميع المرن بالكامل»، ووحرص على التوقيع على أول سيارة انتجها المصنع.

والجدير بالذكر أن طاقة المصنع الإنتاجية، تقدر بنحو 25 ألف سيارة سنويًا، فضلًا عن توفيره ألف فرصة عمل، وسينتج المصنع في المرحلة الأولى سيارات من فئة «E».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك