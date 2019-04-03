عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال وضع توقيعه على أول سيارة «مرسيدس» روسية.

وحضر «بوتين»، اليوم، مراسم تدشين أول مصنع لمجموعة سيارات «دايملر بنز» الألمانية في روسيا، والذي تم تشييده في ضواحي العاصمة موسكو، وتعرف خلال زيارته على خط الإنتاج، الذي تم تثبيته على مبدأ «التجميع المرن بالكامل»، ووحرص على التوقيع على أول سيارة انتجها المصنع.

والجدير بالذكر أن طاقة المصنع الإنتاجية، تقدر بنحو 25 ألف سيارة سنويًا، فضلًا عن توفيره ألف فرصة عمل، وسينتج المصنع في المرحلة الأولى سيارات من فئة «E».