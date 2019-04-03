ترامب يهدد مجددا بإغلاق الحدود مع المكسيك ويطالب الكونجرس باتخاذ إجراء

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك، لكنه طالب الكونجرس هذه المرة باتخاذ خطوات فورية للتعامل مع الهجرة والثغرات الأمنية التي قال إنها تخلق حالة طوارئ وطنية.

وقال ترامب على تويتر "على الكونجرس أن يجتمع ويسد على الفور الثغرات على الحدود... إذا لم يتخذ أي إجراء فإن الحدود أو أجزاء كبيرة من الحدود ستُغلق. إنها حالة طوارئ وطنية!"، بحسب وكالة "رويترز".

وهدد ترامب مرارا بإغلاق الحدود لإيقاف ما يسميه تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وقال يوم الجمعة إنه سيغلق الحدود خلال هذا الأسبوع إذا لم تتخذ المكسيك خطوات لوقف الهجرة غير الشرعية.

وأثار هذا التهديد غضب قادة الأعمال وآخرين ممن رأوا أن هذه الخطوة من شأنها تعطيل المعابر القانونية والتأثير على تجارة بمليارات الدولارات. وقالت غرفة التجارة الأمريكية إنها تواصلت مع البيت الأبيض لمناقشة التأثير السلبي لإغلاق الحدود.

وتراجع ترامب أمس الثلاثاء وقال إن المكسيك نجحت خلال الأيام الماضية في تقليل الضغوط على منافذ الدخول الأمريكية. لكنه كرر اليوم تهديده بإغلاق الحدود للضغط على الكونجرس من أجل اتخاذ إجراء.

وقالت مرسيدس شلاب وهي مستشارة في البيت الأبيض اليوم إنه يجري تحقيق تقدم مع المكسيك فيما يتعلق بمسائل الهجرة لكنها لم تعلق على ما إذا كانت الحدود ستُغلق هذا الأسبوع.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي لترامب اليوم إن البيت الأبيض يبحث باهتمام سبل تخفيف الأثر الاقتصادي لمسألة إغلاق الحدود.