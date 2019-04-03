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الشرطة الفرنسية توقف شخصين بتهمة التخطيط للهجوم على مدرسة

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 1:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 1:35 م

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، شخصين بتهمة التخطيط للهجوم على مدرسة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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