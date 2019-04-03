الشرطة الفرنسية توقف شخصين بتهمة التخطيط للهجوم على مدرسة

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، شخصين بتهمة التخطيط للهجوم على مدرسة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.