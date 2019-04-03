إصابة ما لا يقل عن 18 في انفجار بمطعم في جنوب الفلبين

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قال مسؤولون أمنيون إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار قنبلة بمطعم في جنوب الفلبين، اليوم الأربعاء، فيما يشتبه بأنه هجوم انتقامي شنته جماعة متشددة.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية بجزيرة مينداناو الجنوبية التي يعصف بها التمرد المسلح وقطع الطرق.

وقال الميجر جنرال سيريليتو سوبيجانا للصحفيين إن من المعتقد بأن التفجير انتقام لقتل القوات الحكومية أفرادا من جماعة مقاتلي حرية بانجسامورو الإسلامية.

وأضاف: "قد يكون هذا مسعى للانتقام لخسائرهم. لقد قضينا على الكثير منهم في عملياتنا المستمرة".

وتابع أن من الدوافع المحتملة الأخرى للهجوم هو ابتزاز مالك المطعم.

ولاحقت القوات الحكومية في الشهور القليلة الماضية أفرادا من جماعة إسلامية متشددة صغيرة في وسط مينداناو. وأنحت السلطات على جماعة مقاتلي حرية بانجسامورو الإسلامية باللائمة في انفجار وقع في أغسطس آب وآخر في سبتمبر أيلول في إيسولان قُتل فيهما خمسة أشخاص وأصيب العشرات.

وينشط إسلاميون متشددون في جنوب البلد ذي الأغلبية المسيحية ولبعضهم صلات معروفة بجماعات في الخارج مثل القاعدة والدولة الإسلامية