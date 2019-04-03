البرتغال تعلن بدء الاستعدادات لذروة موسم حرائق الغابات

أعلنت السلطات في البرتغال، اليوم الأربعاء، بدء الاستعدادات بجمع أعداد قياسية من قوات ومعدات الإطفاء؛ تأهبًا لذروة موسم حرائق الغابات المتوقعة في يوليو المقبل، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد شتاءً جافًا وارتفاعًا غير موسمي في درجات الحرارة.

وأعلنت الداخلية البرتغالية أن قرابة 500ر11 ألف رجل إطفاء سيتم نشرهم في البلاد خلال شهور ذروة حرائق الغابات بين شهري يوليو وسبتمبر وستدعمهم أكثر من 60 طائرة ومروحية و2500 سيارة، وذلك حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتشهد البرتغال الآلاف من حرائق الغابات سنويا يعود أغلبها إلى سوء التعامل مع مناطق الغابات.

يشار إلى أن 106 أشخاص لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات في البرتغال عام 2017 الذي شهد موسم الحرائق الصيفي الأكثر فتكًا.

ولم تسفر حرائق الغابات العام الماضي عن سقوط ضحايا بعدما أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية.